Microsoft выделит $2,9 млрд инвестиций для развития ИИ в Японии

Американская компания Microsoft выделит $2,9 млрд в качестве инвестиций для развития в Японии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и расширения сотрудничества в области кибербезопасности.

Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Президент Смит объявил о новых инвестициях Microsoft, в том числе $2,9 млрд для расширения масштабных облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта в Японии, для открытия первой лаборатории Microsoft Research Asia в Токио, а также для расширения сотрудничества в области кибербезопасности с правительством Японии", - говорится в сообщении МИД.

Кисида в свою очередь отметил, что высоко оценивает роль Microsoft в развитии искусственного интеллекта в Японии.

Японский премьер прибыл с государственным визитом в США. Его сопровождают глава МИД Ёко Камикава и министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто.

На 10 апреля запланирована встреча Кисиды с американским президентом Джо Байденом, на следующий день, как ожидается, он выступит с речью в Конгрессе США. Кроме того, запланирован трехсторонний саммит с участием президента Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего. Это первый государственный визит премьер-министра Японии в США за последние 9 лет. В 2015 году в таком статусе в Соединенные Штаты приезжал Синдзо Абэ.