«Яндекс» представил новое поколение виртуального ассистента «Алисы»

"Яндекс" представил "Алису" нового поколения - на основе нейросети YandexGPT.

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Как обещает российский поисковик, впервые с виртуальным ассистентом можно будет общаться, как с умным вдумчивым собеседником. Теперь она умеет объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы. Новая версия доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах. Для тех, кому нужна самая мощная нейросеть отечественного IT-гиганта для решения творческих задач или помощь виртуальной няни, появилась опция "Про".

Виртуальная помощница научилась объяснять сложное простым языком. Например, расскажет, как возникает торнадо и чем паровой увлажнитель отличается от ультразвукового. В этом ей помогает нейросеть YandexGPT, обученная на огромных массивах информации из интернета. До сих пор голосовая ассистентка отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Сейчас, согласно заверениям разработчиков, она отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла её на сайте.

Как рассказали в пресс-службе компании, теперь можно создавать что-то новое, не переходя в режим "Давай придумаем". Например, можно просто спросить: "что подарить коллеге?" или "что приготовить на завтрак?". А для работы с текстами появился отдельный Чат на a.ya.ru - в нем можно сочинять тезисы, слоганы и другие тексты. Чат синхронизируется для разных устройств: можно начать диалог на компьютере и продолжить на смартфоне. Кроме того, есть возможность вести несколько чатов одновременно: например, в одном писать текст, а в другом - задавать вопросы. Контекст и история общения сохраняются в каждом чате, не перемешиваясь.

Отмечается, что с виртуальным голосом теперь можно общаться, как с человеком, переходя от одной темы к другой. Ассистент научился удерживать контекст беседы. Например, если попросить посоветовать породу собаки небольшого размера, а потом спросить "сколько времени ей нужно уделять?" - она поймет из контекста, о чём речь. Виртуальный ассистент стал задавать дополнительные вопросы, как это делают люди, когда им что-то непонятно.

Алиса Про

Дополнительная опция "Яндекс Плюса" "Про" дает доступ к самой мощной генеративной нейросети компании - сейчас это YandexGPT 3 Pro. Благодаря ей, можно получить развёрнутые ответы, работать с разными стилями и форматами и следовать инструкциям с несколькими условиями. Опция будет полезна маркетологам, журналистам, копирайтерам и другим специалистам для решения профессиональных задач. Например, они могут стилизовать тексты, придумывать концепции и проводить брейнштормы на разные темы.

Опция "Про" может быть полезна не только в работе, но и дома: ассистент освоил навыки виртуальной няни. Она поможет привить ребёнку полезные привычки и наладить режим дня: вовремя разбудит и проведёт зарядку, а перед сном напомнит, что нужно почистить зубы. В опции "Про" есть развивающие квесты и игры. Квесты знакомят с научными открытиями, изобретениями, животным и растительным миром, традициями разных стран и предполагают активное участие ребёнка - от его ответов зависит сюжет. Игры обогащают словарный запас, развивают логическое мышление, тренируют навыки устного счёта и помогают подготовиться к школе.

Опция "Про" доступна подписчикам сервиса и стоит 100 рублей в месяц. Попробовать опцию и оценить дополнительные возможности можно бесплатно в течение полугода.

Отдельно в компании указывают, что, расширяя возможности виртуального ассистента, команда авторов придерживается принципов ответственной разработки и использования генеративного ИИ. Это значит, что виртуальный помощник аккуратно говорит на чувствительные темы и указывает источник информации.

Ранее IT-корпорация значительно обновила дизайн в своем стриминговом музыкальном сервисе, представила новую технологию для рекомендации мест в Картах, а также открыла на бесплатной основе доступ к своей нейронной сети для создания изображений для использования компаниями.