«Яндекс» опередил Google в России на всех платформах

На конец 2023 года на долю «Яндекса» в России приходилось 63% поискового трафика. Российский поисковик стал популярнее Google на всех платформах.

Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

«Мы в целом стали значительно более зрелыми и победили, например, Google в России в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках. В 2023 году на iPhone, где Google стоит по умолчанию, мы превысили долю в 50%. Притом что человек может пользоваться любым поисковиком, больше половины iPhone в РФ – устройства с «Яндексом», люди его выбирают», – добавил Масюк.

При этом эксперт подчеркнул, заслуги банкротства Google в России в успехе «Яндекса» нет. Масюк считает, что в некотором смысле ограничения, которые IT-корпорация сама ввела против российской аудитории после начала СВО на Украине, наоборот, дали части ее сервисов преимущество в России. Например, из поисковой выдачи Google и YouTube исчезла реклама, что автоматически повысило привлекательность сервисов в глазах пользователей.

«Google меньше занимается своим продуктом, чем раньше, мы это чувствуем. Но огромная часть решений – глобальная. Можно ли при этом говорить, чтобы нам стало легче конкурировать? Нет такого», – добавил Масюк.

Топ-менеджер IT-компании также отметил, что выручка «Яндекса» от рекламы за последний год выросла на 49%.