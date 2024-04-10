Apple активно разрабатывает складное устройство

Apple активно разрабатывает складные устройства, несмотря на слухи о прикрытии проекта. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на издание Economic Daily.

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Согласно источнику, потенциальная презентация iPhone или iPad с гибким экраном ожидается в 2025 году. Компания намерена выпустить подобное складное устройство, чтобы укрепить свои позиции в данной категории гаджетов. В настоящее время Samsung и Huawei занимают более 80% мирового рынка складных устройств, однако с релизом устройства Apple ситуация может измениться.

Apple уже не первый год создает складные прототипы, и на данный момент разработаны как минимум два складных iPhone, напоминающих Galaxy Flip. Компания намерена создать устройство с внешним дисплеем, толщина которого в сложенном виде не превышает iPhone 15.

Тем не менее эксперты считают, что планам Apple может помешать несоответствие требованиям компании поставляемых деталей. По слухам, Apple до сих пор не выпустила устройство с гибким экраном из-за выходящих со временем из строя дисплеев.