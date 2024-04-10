«Рентген» показал отличия Apple Vision Pro от гарнитуры Meta*

Анализ компьютерной томографии, проведенный Lumafield, выявил ключевые различия между Apple Vision Pro и VR-гарнитурами Quest Pro* и Quest 3* от Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России).

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Похоже, что Apple сосредоточилась на том, чтобы максимально эффективно использовать пространство внутри Vision Pro. В отличие от гарнитур Meta*, в которых компоненты складываются в стопку, Apple использует гибкую печатную плату и электронику, расположенную под углом, для более компактной конструкции.

Такая внутренняя компоновка, вероятно, позволяет использовать в Vision Pro передовые функции отслеживания движения глаз и рук, достигаемые с помощью LiDAR и ИК-датчиков. В настоящее время Meta* полагается на портативные контроллеры и экспериментальное отслеживание рук.

© Lumafield

Охлаждение — еще одна область отличия. В Vision Pro для активного охлаждения используются микровоздуходувки, в то время как Meta* выбирает сочетание активного и пассивного охлаждения в Quest Pro*. Наконец, различается конструкция аккумулятора. Для Vision Pro компания Apple ставит во главу угла производительность и использует внешний аккумулятор, в то время как Meta* для удобства встраивает аккумулятор в саму гарнитуру Quest*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена