Названа причина второй отмены пуска «Ангары-А5»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что второй перенос пуска ракеты «Ангара-А5» связан со сбоем в системе контроля запуска двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

Борисов назвал повторный перенос рядовой ситуацией. Следующая попытка пуска запланирована на 11 апреля.

«Для разработчиков отмены пусков по техническим причинам - это достаточно рядовое явление», - подчеркнул Борисов.

Накануне, 9 апреля, был отменен первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный. Старт ракеты с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой был запланирован на полдень по московскому времени.

Запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного снова отменили

Старт отменили примерно за две минуты до назначенного времени. Сообщалось, что это произошло из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока «Ангары».