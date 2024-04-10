Ученые из США описали жуткий вариант смерти Вселенной

Ученые из Иллинойского университета в США описали конец Вселенной, сообщил журнал MNRAS. Специалисты считают, что предложенный сценарий окажется самым ужасным зрелищем в глубокой тьме. Освещать его будут только умирающие звезды и угасающие в космосе галактики, так как формирование новых космических объектов прекратится. Завершится процесс гравитационным коллапсом.

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Долгое время считалось, что Вселенная будет погибать медленной тепловой смертью. Но теперь ученые считают, что процесс окажется более драматичным. Черные карлики будут в течение продолжительного времени испускать сверхновые вспышки. Но формирование новых звезд прекратится и галактики погаснут.

Черные дыры испарятся, испуская энергию и субатомные частицы. Пространство будет расширяться, что охладит Вселенную до абсолютного нуля и вызовет тепловую смерть. Схожие по массе с Солнцем звезды будут постепенно терять внешние оболочки уменьшаясь до размеров Земли. После этого произойдет гравитационный коллапс и мощный взрыв.

Шокирующее заявление ученого-физика: наша Вселенная находится внутри черной дыры

Эти события произойдут в далеком будущем, и увидеть их будет некому. Темная энергия будет отталкивать небесные тела друг от друга, а Вселенная погрузится в полную тьму.

Ранее ученые Парижского института астрофизики выяснили, что первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик. Согласно их исследованию, ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, превращающие нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.