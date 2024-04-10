Член Конгресса США назвала Луну планетой, состоящей из газов

Бывшая глава подкомитета по космосу и аэронавтике Палаты представителей Конгресса США и действующая законодательница-демократ Шейла Джексон Ли в разговоре со старшеклассниками заявила, что Луна - это планета, которая состоит в основном из газов.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Я не знаю, как вы, а я хочу быть первой в очереди и узнать, как жить и выживать на Луне. Это еще одна планета, которую мы скоро увидим", - утверждала законодатель, выступая перед учащимися школы в Хьюстоне.

Джексон Ли, которая выступала с речью в день солнечного затмения 8 апреля, также заявила, что "полная луна - это полный круг, в основном состоящий из газов".

После того, как на оговорку обратили внимание политики-республиканцы и их сторонники, Ли заявила, что просто оговорилась.

"Я имела в виду солнце, но, как обычно, республиканцы сосредоточены на глупостях, а не на том, что действительно важно", - написала она в X (ранее Twitter).

Луна - единственный естественный спутник Земли, находящийся на расстоянии около 384 тыс. км. Поверхность Луны состоит из нескольких типов горных пород, включая базальт, анортозит и троктолит. Во время солнечного затмения, которое наблюдалось 8 апреля с 18:42 мск до 23:52 мск, лунная тень прочертила линию шириной 198 км на поверхности Земли. Наблюдатели, находившиеся на этих территориях (в их числе - США, Канада и Мексика), смогли увидеть, как Луна полностью закрывает собой солнечный диск.