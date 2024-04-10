Топ-7 причин быстрой разрядки батареи телефона и пути решения проблемы

Причин, по которым смартфон быстро разряжается, может быть много.

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Рассмотрим основные из них.

Старый аккумулятор

Аккумулятор является той частью устройства, которая ломается одной из первых. Как утверждают производители, литий-ионные батареи в среднем служат 700-800 циклов разрядки-зарядки, после чего их емкость падает на 20-25%. Соответственно, если ежедневно заряжать смартфон, то батарея может стабильно работать примерно от двух до четырех лет.

По истечении этого срока будут наблюдаться подобные проблемы:

Телефон быстро разряжается; Заряжается, но не полностью; Показывает неправильный уровень заряда; Выключается даже при полной зарядке; Телефон медленно заряжается и быстро разряжается.

Однако выйти из строя аккумулятор может и раньше - даже через год. Это связано, например, с частыми падениями устройства или попаданием в него воды.

Если аккумулятор телефона быстро разряжается, то необходимо отнести его в сервисный центр - там проведут диагностику и, если опасения по поводу батареи подтвердятся, заменят ее на новую. Вероятно, отремонтировать устройство удастся даже по гарантии, если не истек ее срок: как правило, он равняется 6-12 месяцам. В случае, если она уже недействительна, все равно лучше поспешить заменить аккумулятор, поскольку это в любом случае обойдется дешевле, чем покупка нового смартфона.

Вирусная программа

Еще одной причиной, по которой телефон начал быстро разряжаться, является вирусное программное обеспечение. Оно, в отличие, например, от игр, работает в фоновом режиме, а потому, даже если смартфон заблокирован, расходует заряд батареи.

Основные "симптомы" наличия зловреда на устройстве:

Телефон греется и быстро разряжается даже в состоянии покоя; Появляются программ, которые пользователь не скачивал; Ярлыки приложений исчезают сразу после их установки; Телефон стал работать медленно; Постоянно всплывают баннеры и уведомления; Чрезмерное использование пользовательских данных.

Решить эту проблему можно несколькими способами:

Удаляем незнакомые программы в безопасном режиме;

Очищаем кэш браузера; Устанавливаем антивирус. В онлайн-магазинах приложений есть бесплатные варианты: владельцы iOS-устройств могут найти их в App Store, а Android - в Play Market; Возвращаем смартфон к заводским настройкам. Однако здесь важно помнить, что их сброс приведет к удалению всех данных.

Энергоемкие приложения

Мобильные приложение, которые потребляют много энергии, также могут навредить аккумулятору смартфона. Некоторые из них, в частности, работают в фоновом режиме, активно используют процессор и обращаются к интернету для обновлений: в частности, одними из самых заметных потребителей энергии в фоновом режиме являются VPN-сервисы.

Как определить, какое приложение энергоемкое на iOS

Для того, чтобы определить, какое приложение тратить больше всего энергии на iOS-устройствах, следуем такому алгоритму:

1. Заходим в раздел "Аккумулятор" в настройках. Там будет представлено две кнопки: "Последние 24 часа" и "Последние 10 дней";

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2. Нажимаем на "Последние 10 дней", чтобы увидеть более подробный отчет об активности приложений. Здесь будет представлено в процентном соотношении, сколько та или иная программа потребляет от общей емкости;

© «Российская газета»

3. Нажав на кнопку "Активность", будет показано, сколько каждое приложение за указанный промежуток времени работало на экране и в фоновом режиме.

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Как снизить потребление энергии приложениями на iOS

Существует два основных способа, которые позволят снизить потребление энергии приложениями на iOS. Один из них - это отключение обновления приложений в фоновом режиме:

1. Заходим в раздел "Основные" в настройках и открывает вкладку "Обновление контента". Нажимаем на раздел "Обновление контента" вверху окна;

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2. Здесь ставим галочку рядом с "Выкл.";

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3. Также можно установить ограничения на отдельные приложения. Для этого, как говорилось ранее, нужно посмотреть в разделе "Аккумулятор", сколько каждое из них потребляет энергии. После этого заходим во вкладку "Обновление контента" и убираем ползунки рядом с нужными программами.

Второй способ - это отключение автоматических обновлений и загрузок приложений. Для этого следуем такому алгоритму:

1. Открываем в настройках вкладку "App Store" и в разделе "Автоматические загрузки" убираем ползунок рядом с пунктами "Приложения" и "Обновления ПО";

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После этого устанавливать апдейты нужно будет вручную.

Также можно регулировать уведомления, которые присылают приложения:

1. Открываем вкладку "Уведомления" в настройках;

2. В разделе "Стиль уведомлений" выбираем ту программу, уведомления от которой хотим скрыть. Нажимаем на нее и ищем пункт "Показ миниатюр";

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3. В нем отмечаем галочкой "Никогда" или "Без блокировки (по умолчанию".

Как определить, какое приложение энергоемкое на Android

Чтобы понять, какое приложение тратит больше всего энергии на Android, нужно сделать следующее:

1. Заходим в раздел "Батарея" в настройках;

2. Нажимаем на вкладку "Сегодня";

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3. На диаграмме выбираем даты и смотрим, сколько каждое из приложений потратило энергии в процентном соотношении;

Как снизить потребление энергии приложениями на Android

Снизить потребление энергии можно несколькими способами. К примеру, с помощью функции "Защита аккумулятора":

1. Заходим в "Батарею" и нажимаем на ползунок рядом с пунктом "Защита аккумулятора". В этом случае установится ограничение максимального уровня заряда в 85%, что позволит продлить срок службы аккумулятора.

Другой способ - это регулирование яркости:

1. Заходим во вкладку "Дисплей в настройках";

2. Нажимаем на ползунок рядом с пунктом "Адаптивная яркость";

3. Затем переходим во вкладку "Плавность движений";

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4. Там выбираем режим "Стандартная" и нажимаем на "Применить". Система установит частоту обновления экрана в 60 Гц, благодаря чему будет экономиться заряд аккумулятора.

Также можно отключить уведомлений приложений:

1. Открываем раздел "Уведомления" в настройках;

2. Нажимаем на вкладку "Уведомления приложений";

3. Убираем ползунки рядом с теми программами, которые не будут отправлять уведомления. Среди них можно выбрать те, которые мало используются.

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Яркость и разрешение экрана

Другой очевидный способ быстрой разрядки устройства - это высокая яркость дисплея. По словам экспертов, больше всего энергии потребляет именно экран. Соответственно, чем выше его разрешение и яркость, тем быстрее телефон будет садиться.

Для экономии заряда следуем таким шагам:

Самостоятельно уменьшаем яркость экрана в настройках или в окне уведомлений телефона до среднего или низкого значения. Максимальная яркость, как правило, требуется на улице в солнечный день; Устанавливаем функции автоматического определения яркость. Она есть почти во всех современных гаджетах; Активируем "темную тему" в устройстве с AMOLED-экраном. В этом случае матрицы не расходуют энергию на подсветку черных пикселей; Регулируем частоту обновления экрана: к примеру, 120 Гц подходит, как правило, только для мобильных игр и работе с интерфейсами приложений; Отключаем визуальные эффекты: это, в том числе, касается анимированных заставок фона.

Неисправность контроллера питания

Контроллер питания представляет собой микросхему, обеспечивающую правильную зарядку аккумулятора от зарядного устройства. Неисправности в нем также могут привести к проблемам с зарядкой телефона. Проблема усугубляется тем, что этот узел находится в плате девайса, а потому, чтобы его заменить, придется полностью разобрать телефон.

Сбои в контроллере питания могут происходить по таким причинам:

Механические повреждения; Попадание жидкости; Использование поддельных или бюджетных зарядных устройств и проводов; Перепады напряжения во время зарядки смартфона.

Для того, чтобы решить проблему с контроллером, необходимо обратиться в ремонтный центр: специалисты проведут диагностику с помощью мультиметров и высокоточных блоков питания и на основе этого смогут заменить компонент.

При этом эксперты советуют даже не пытаться самостоятельно поменять контроллер питания, если нет соответствующего опыта. Дело в том, что такая работа относится к категории сложных ремонтов, поскольку микросхемы на плате скомпонованы очень плотно, и есть риск перегреть ее или же сломать соседние элементы.

Включенный Wi-Fi, GPS, Bluetooth

Если на телефоне постоянно включены Wi-Fi, GPS и Bluetooth - даже в заблокированном на несколько часов гаджете, - то это тоже ведет к проблеме быстрой разрядки.

Отключив хотя бы один из этих адаптеров, пользователь может "продлить" работу устройства примерно на 10%.

Отдельно выделяется автоматическое определение местоположения - специалисты рекомендуют активировать эту функцию только по необходимости. В частности, опция используется в приложении, показывающем прогноз погоды, в котором регион необязательно определять с помощью GPS - достаточно ввести его вручную.

Установка обновления

Некоторые пользователи жалуются и на то, что после обновления телефон быстро разряжается. Это происходит даже несмотря на то что разработчики с выходом апдейтов каждый раз обещают множество улучшений и оптимизаций.

Есть две главные версии, почему это происходит:

С выпуском новых моделей некоторых смартфонов для старых версий выходят обновления, которые перезагружают аккумулятор; Пользователи могут скачать обновление операционной системы не в официальном магазине, а на стороннем сайте, которое может загрузить вирусную программу.

Решить эту проблему можно так: в связи с тем, что после установки апдейта время автономной работы немного снижается, нужно перезагрузить устройство еще раз - это позволит обновить индексы до повторной калибровки аккумулятора.

Что делать, если батарея быстро садится у нового телефона

Случается и так, что заряд на недавно приобретенном смартфоне начинает резко падать, хотя такого не должно происходить даже на самых бюджетных устройствах за 10 тысяч рублей.

Разбираемся, почему новый телефон быстро разряжается:

Сбои в батарее питания, которые произошли, например, в результате длительного воздействия солнечных лучей или холода; "При минусовых температурах смартфон не держит вольтаж, быстро разряжается, теряет емкость - это тоже во многом изношенная батарея", - объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Проблемы с прошивкой устройства. Это может повлечь неверное "видение" зарядного устройства или уровня заряда батареи.

В любом случае эксперты рекомендуют сразу же обратиться в сервисный центр по гарантии, поскольку такая проблема также может свидетельствовать о заводском браке.

Напомним, что, согласно Закону "О защите прав потребителей", если в течение двух недель после покупки был обнаружен брак аккумулятора, что подтвердила диагностика, то покупатель имеет право вернуть 100% уплаченных средств. Также он может рассчитывать на замену товара или гарантийный ремонт.

Есть несколько рекомендаций, которыми можно воспользоваться перед тем, как пойти к мастеру:

Проверяем емкость аккумулятора. Сделать это можно в настройках телефона или с помощью специального приложения; Избегаем использования поддельных зарядных устройств, поскольку они могут повышать нагрузку на батарею и быстро изнашивать его; Включаем ночной режим и энергосбережение.

Как уберечь аккумулятор телефона от быстрой разрядки

Существует несколько ключевых правил, которые позволят уберечь гаджет от быстрой разрядки:

Ограничиваем использование энергоемких программ и приложений; Блокируем всплывающие уведомления; Стараемся не разряжать аккумулятор ниже 20%; Используем со смартфоном только оригинальные или совместимые зарядные устройства; Отключаем дополнительные службы связи; Заменяем батарею в сервисном центре, если она служит более трех лет; Устанавливаем адаптивный режим яркости и частоты обновления экрана; Выключаем фоновые приложения, которые не применяем на постоянной основе; Обеспечиваем для телефона комнатную температуру.

"Уберечь аккумулятор можно очень просто: использовать его только в комфортных условиях, то есть не на жаре и не в холоде, а там, где комфортно вашему телу. Наверное, вот это основной совет, который можно дать", - подчеркнул Муртазин.