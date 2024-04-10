Топ-7 причин быстрой разрядки батареи телефона и пути решения проблемы
Причин, по которым смартфон быстро разряжается, может быть много.
Рассмотрим основные из них.
Старый аккумулятор
Аккумулятор является той частью устройства, которая ломается одной из первых. Как утверждают производители, литий-ионные батареи в среднем служат 700-800 циклов разрядки-зарядки, после чего их емкость падает на 20-25%. Соответственно, если ежедневно заряжать смартфон, то батарея может стабильно работать примерно от двух до четырех лет.
По истечении этого срока будут наблюдаться подобные проблемы:
- Телефон быстро разряжается;
- Заряжается, но не полностью;
- Показывает неправильный уровень заряда;
- Выключается даже при полной зарядке;
- Телефон медленно заряжается и быстро разряжается.
Однако выйти из строя аккумулятор может и раньше - даже через год. Это связано, например, с частыми падениями устройства или попаданием в него воды.
Если аккумулятор телефона быстро разряжается, то необходимо отнести его в сервисный центр - там проведут диагностику и, если опасения по поводу батареи подтвердятся, заменят ее на новую. Вероятно, отремонтировать устройство удастся даже по гарантии, если не истек ее срок: как правило, он равняется 6-12 месяцам. В случае, если она уже недействительна, все равно лучше поспешить заменить аккумулятор, поскольку это в любом случае обойдется дешевле, чем покупка нового смартфона.
Вирусная программа
Еще одной причиной, по которой телефон начал быстро разряжаться, является вирусное программное обеспечение. Оно, в отличие, например, от игр, работает в фоновом режиме, а потому, даже если смартфон заблокирован, расходует заряд батареи.
Основные "симптомы" наличия зловреда на устройстве:
- Телефон греется и быстро разряжается даже в состоянии покоя;
- Появляются программ, которые пользователь не скачивал;
- Ярлыки приложений исчезают сразу после их установки;
- Телефон стал работать медленно;
- Постоянно всплывают баннеры и уведомления;
- Чрезмерное использование пользовательских данных.
Решить эту проблему можно несколькими способами:
- Удаляем незнакомые программы в безопасном режиме;
- Очищаем кэш браузера;
- Устанавливаем антивирус. В онлайн-магазинах приложений есть бесплатные варианты: владельцы iOS-устройств могут найти их в App Store, а Android - в Play Market;
- Возвращаем смартфон к заводским настройкам. Однако здесь важно помнить, что их сброс приведет к удалению всех данных.
Энергоемкие приложения
Мобильные приложение, которые потребляют много энергии, также могут навредить аккумулятору смартфона. Некоторые из них, в частности, работают в фоновом режиме, активно используют процессор и обращаются к интернету для обновлений: в частности, одними из самых заметных потребителей энергии в фоновом режиме являются VPN-сервисы.
Как определить, какое приложение энергоемкое на iOS
Для того, чтобы определить, какое приложение тратить больше всего энергии на iOS-устройствах, следуем такому алгоритму:
1. Заходим в раздел "Аккумулятор" в настройках. Там будет представлено две кнопки: "Последние 24 часа" и "Последние 10 дней";
2. Нажимаем на "Последние 10 дней", чтобы увидеть более подробный отчет об активности приложений. Здесь будет представлено в процентном соотношении, сколько та или иная программа потребляет от общей емкости;
3. Нажав на кнопку "Активность", будет показано, сколько каждое приложение за указанный промежуток времени работало на экране и в фоновом режиме.
Как снизить потребление энергии приложениями на iOS
Существует два основных способа, которые позволят снизить потребление энергии приложениями на iOS. Один из них - это отключение обновления приложений в фоновом режиме:
1. Заходим в раздел "Основные" в настройках и открывает вкладку "Обновление контента". Нажимаем на раздел "Обновление контента" вверху окна;
2. Здесь ставим галочку рядом с "Выкл.";
3. Также можно установить ограничения на отдельные приложения. Для этого, как говорилось ранее, нужно посмотреть в разделе "Аккумулятор", сколько каждое из них потребляет энергии. После этого заходим во вкладку "Обновление контента" и убираем ползунки рядом с нужными программами.
Второй способ - это отключение автоматических обновлений и загрузок приложений. Для этого следуем такому алгоритму:
1. Открываем в настройках вкладку "App Store" и в разделе "Автоматические загрузки" убираем ползунок рядом с пунктами "Приложения" и "Обновления ПО";
После этого устанавливать апдейты нужно будет вручную.
Также можно регулировать уведомления, которые присылают приложения:
1. Открываем вкладку "Уведомления" в настройках;
2. В разделе "Стиль уведомлений" выбираем ту программу, уведомления от которой хотим скрыть. Нажимаем на нее и ищем пункт "Показ миниатюр";
3. В нем отмечаем галочкой "Никогда" или "Без блокировки (по умолчанию".
Как определить, какое приложение энергоемкое на Android
Чтобы понять, какое приложение тратит больше всего энергии на Android, нужно сделать следующее:
1. Заходим в раздел "Батарея" в настройках;
2. Нажимаем на вкладку "Сегодня";
3. На диаграмме выбираем даты и смотрим, сколько каждое из приложений потратило энергии в процентном соотношении;
Как снизить потребление энергии приложениями на Android
Снизить потребление энергии можно несколькими способами. К примеру, с помощью функции "Защита аккумулятора":
1. Заходим в "Батарею" и нажимаем на ползунок рядом с пунктом "Защита аккумулятора". В этом случае установится ограничение максимального уровня заряда в 85%, что позволит продлить срок службы аккумулятора.
Другой способ - это регулирование яркости:
1. Заходим во вкладку "Дисплей в настройках";
2. Нажимаем на ползунок рядом с пунктом "Адаптивная яркость";
3. Затем переходим во вкладку "Плавность движений";
4. Там выбираем режим "Стандартная" и нажимаем на "Применить". Система установит частоту обновления экрана в 60 Гц, благодаря чему будет экономиться заряд аккумулятора.
Также можно отключить уведомлений приложений:
1. Открываем раздел "Уведомления" в настройках;
2. Нажимаем на вкладку "Уведомления приложений";
3. Убираем ползунки рядом с теми программами, которые не будут отправлять уведомления. Среди них можно выбрать те, которые мало используются.
Яркость и разрешение экрана
Другой очевидный способ быстрой разрядки устройства - это высокая яркость дисплея. По словам экспертов, больше всего энергии потребляет именно экран. Соответственно, чем выше его разрешение и яркость, тем быстрее телефон будет садиться.
Для экономии заряда следуем таким шагам:
- Самостоятельно уменьшаем яркость экрана в настройках или в окне уведомлений телефона до среднего или низкого значения. Максимальная яркость, как правило, требуется на улице в солнечный день;
- Устанавливаем функции автоматического определения яркость. Она есть почти во всех современных гаджетах;
- Активируем "темную тему" в устройстве с AMOLED-экраном. В этом случае матрицы не расходуют энергию на подсветку черных пикселей;
- Регулируем частоту обновления экрана: к примеру, 120 Гц подходит, как правило, только для мобильных игр и работе с интерфейсами приложений;
- Отключаем визуальные эффекты: это, в том числе, касается анимированных заставок фона.
Неисправность контроллера питания
Контроллер питания представляет собой микросхему, обеспечивающую правильную зарядку аккумулятора от зарядного устройства. Неисправности в нем также могут привести к проблемам с зарядкой телефона. Проблема усугубляется тем, что этот узел находится в плате девайса, а потому, чтобы его заменить, придется полностью разобрать телефон.
Сбои в контроллере питания могут происходить по таким причинам:
- Механические повреждения;
- Попадание жидкости;
- Использование поддельных или бюджетных зарядных устройств и проводов;
- Перепады напряжения во время зарядки смартфона.
Для того, чтобы решить проблему с контроллером, необходимо обратиться в ремонтный центр: специалисты проведут диагностику с помощью мультиметров и высокоточных блоков питания и на основе этого смогут заменить компонент.
При этом эксперты советуют даже не пытаться самостоятельно поменять контроллер питания, если нет соответствующего опыта. Дело в том, что такая работа относится к категории сложных ремонтов, поскольку микросхемы на плате скомпонованы очень плотно, и есть риск перегреть ее или же сломать соседние элементы.
Включенный Wi-Fi, GPS, Bluetooth
Если на телефоне постоянно включены Wi-Fi, GPS и Bluetooth - даже в заблокированном на несколько часов гаджете, - то это тоже ведет к проблеме быстрой разрядки.
Отключив хотя бы один из этих адаптеров, пользователь может "продлить" работу устройства примерно на 10%.
Отдельно выделяется автоматическое определение местоположения - специалисты рекомендуют активировать эту функцию только по необходимости. В частности, опция используется в приложении, показывающем прогноз погоды, в котором регион необязательно определять с помощью GPS - достаточно ввести его вручную.
Установка обновления
Некоторые пользователи жалуются и на то, что после обновления телефон быстро разряжается. Это происходит даже несмотря на то что разработчики с выходом апдейтов каждый раз обещают множество улучшений и оптимизаций.
Есть две главные версии, почему это происходит:
- С выпуском новых моделей некоторых смартфонов для старых версий выходят обновления, которые перезагружают аккумулятор;
- Пользователи могут скачать обновление операционной системы не в официальном магазине, а на стороннем сайте, которое может загрузить вирусную программу.
Решить эту проблему можно так: в связи с тем, что после установки апдейта время автономной работы немного снижается, нужно перезагрузить устройство еще раз - это позволит обновить индексы до повторной калибровки аккумулятора.
Что делать, если батарея быстро садится у нового телефона
Случается и так, что заряд на недавно приобретенном смартфоне начинает резко падать, хотя такого не должно происходить даже на самых бюджетных устройствах за 10 тысяч рублей.
Разбираемся, почему новый телефон быстро разряжается:
- Сбои в батарее питания, которые произошли, например, в результате длительного воздействия солнечных лучей или холода; "При минусовых температурах смартфон не держит вольтаж, быстро разряжается, теряет емкость - это тоже во многом изношенная батарея", - объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
- Проблемы с прошивкой устройства. Это может повлечь неверное "видение" зарядного устройства или уровня заряда батареи.
В любом случае эксперты рекомендуют сразу же обратиться в сервисный центр по гарантии, поскольку такая проблема также может свидетельствовать о заводском браке.
Напомним, что, согласно Закону "О защите прав потребителей", если в течение двух недель после покупки был обнаружен брак аккумулятора, что подтвердила диагностика, то покупатель имеет право вернуть 100% уплаченных средств. Также он может рассчитывать на замену товара или гарантийный ремонт.
Есть несколько рекомендаций, которыми можно воспользоваться перед тем, как пойти к мастеру:
- Проверяем емкость аккумулятора. Сделать это можно в настройках телефона или с помощью специального приложения;
- Избегаем использования поддельных зарядных устройств, поскольку они могут повышать нагрузку на батарею и быстро изнашивать его;
- Включаем ночной режим и энергосбережение.
Как уберечь аккумулятор телефона от быстрой разрядки
Существует несколько ключевых правил, которые позволят уберечь гаджет от быстрой разрядки:
- Ограничиваем использование энергоемких программ и приложений;
- Блокируем всплывающие уведомления;
- Стараемся не разряжать аккумулятор ниже 20%;
- Используем со смартфоном только оригинальные или совместимые зарядные устройства;
- Отключаем дополнительные службы связи;
- Заменяем батарею в сервисном центре, если она служит более трех лет;
- Устанавливаем адаптивный режим яркости и частоты обновления экрана;
- Выключаем фоновые приложения, которые не применяем на постоянной основе;
- Обеспечиваем для телефона комнатную температуру.
"Уберечь аккумулятор можно очень просто: использовать его только в комфортных условиях, то есть не на жаре и не в холоде, а там, где комфортно вашему телу. Наверное, вот это основной совет, который можно дать", - подчеркнул Муртазин.