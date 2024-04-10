Пользователи Apple Vision Pro жалуются на головные боли и синяки на лице

Портал MarketWatch собрал основные жалобы пользователей гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Так, одна владелица устройства пожаловалась на то, что спустя час использования Vision Pro у нее под глазами появляются синяки. Другие сообщают, что после двухчасового сеанса начинают ощущать боль в основании черепа и верхней части спины. В соцсетях пользователи Vision Pro также жалуются на отечность и сухость глаз.

Компания не стала комментировать журналистам жалобы пользователей, перенаправив их на сайт с рекомендациями по ношению Vision Pro. На нем Apple предупреждает, что ношение устройства в течение длительного времени может стать причиной дискомфорта. Apple советует делать перерывы в использовании гарнитуры каждые 20–30 минут и прекращать ее использование при плохом самочувствии. Людям, испытывающим напряжение глаз, головную или другую боль, компания не рекомендует продолжать использовать устройство.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro была впервые представлена в июне 2023 года. Устройство поступило в продажу в США 2 февраля 2024 года по цене от $3,5 тыс. (около 324,6 тыс. руб.). До конца этого года компания намерена выпустить шлем и в других странах.