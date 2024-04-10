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Женщина пожаловалась на синяки под глазами от шлема Apple Vision Pro

Портал MarketWatch собрал основные жалобы пользователей гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.

Пользователи Apple Vision Pro жалуются на головные боли и синяки на лице
© globallookpress.com

Так, одна владелица устройства пожаловалась на то, что спустя час использования Vision Pro у нее под глазами появляются синяки. Другие сообщают, что после двухчасового сеанса начинают ощущать боль в основании черепа и верхней части спины. В соцсетях пользователи Vision Pro также жалуются на отечность и сухость глаз.

Компания не стала комментировать журналистам жалобы пользователей, перенаправив их на сайт с рекомендациями по ношению Vision Pro. На нем Apple предупреждает, что ношение устройства в течение длительного времени может стать причиной дискомфорта. Apple советует делать перерывы в использовании гарнитуры каждые 20–30 минут и прекращать ее использование при плохом самочувствии. Людям, испытывающим напряжение глаз, головную или другую боль, компания не рекомендует продолжать использовать устройство.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro была впервые представлена в июне 2023 года. Устройство поступило в продажу в США 2 февраля 2024 года по цене от $3,5 тыс. (около 324,6 тыс. руб.). До конца этого года компания намерена выпустить шлем и в других странах.

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