Китайский «Чанъэ-6» соберет образцы почвы с обратной стороны Луны

Китайская автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" впервые в истории попытается собрать образцы почвы с обратной стороны Луны, а также доставит на нее международную научно-исследовательскую аппаратуру. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее информации, космический зонд предпримет попытку сбора лунной пыли и камней с обратной стороны земного спутника. Затем он передаст их в спускаемый модуль для отправки на Землю. Это станет первым фактом сбора образцов почвы с обратной стороны Луны в случае успеха операции.

Кроме того, "Чанъэ-6" доставит на Луну исследовательскую аппаратуру европейских стран. Речь идет о французском приборе измерения радона, который позволит провести анализ движения лунной пыли и летучих космических веществ, а также о разработанном Шведским институтом космической физики датчике обнаружения отрицательных ионов, теоретически создаваемых в результате взаимодействия поверхности земного спутника с солнечным ветром.