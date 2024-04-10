Google научил свой ИИ превращать текстовое описание в видео

Google делает новый шаг в сфере генерации видео с помощью искусственного интеллекта.

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Компания представила Imagen 2 – серию моделей на платформе Vertex AI, которые могут создавать короткие видеоролики на основе текстовых описаний.

Модель Imagen 2 обладает расширенными возможностями, включая редактирование и дополнение изображений.

Самое важное обновление – это функция «text-to-live images» («текст в живые изображения»), которая позволяет пользователям создавать видео из текстовых запросов.

Стоит учесть, что сгенерированные Imagen 2 ролики пока представляют собой короткие четырехсекундные «живые изображения». Возможности детальной настройки и разрешение видео могут быть ниже, чем у существующих инструментов.

Google внедряет технологию SynthID для добавления криптографических водяных знаков к видео, что должно снизить риск создания дипфейков.

Однако остаются вопросы об источниках данных, используемых для обучения ИИ, и потенциальных угрозах нарушениях авторских прав.