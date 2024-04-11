Маск назвал причину медленного развития ИИ в будущем

Илон Маск, генеральный директор Tesla и основатель xAI, поделился прогнозами о развитии искусственного интеллекта (ИИ) и проблемах этой отрасли.

Он считает, что ИИ широкого профиля (AGI) может превзойти человеческий интеллект уже в следующем году или к 2026, но для его обучения потребуется огромное количество процессоров, а значит, колоссальный объем электроэнергии.

Компания Маска, xAI, сейчас работает над второй версией своей языковой модели Grok. Обучение Grok v.2 потребовало 20 000 графических процессоров NVIDIA H100. Маск ожидает, что будущие версии потребуют еще больше ресурсов – порядка 100 000 чипов NVIDIA для Grok v.3.

По словам миллиардера, развитию ИИ мешают два основных фактора: нехватка мощных процессоров (таких как детище «зеленых») и дефицит электроэнергии. Один H100 потребляет примерно 700 Вт в пиковой нагрузке, а 100 000 таких GPU будут расходовать внушительные 70 МВт.

С учетом серверов и охлаждения, дата-центр на 100 000 NVIDIA H100 может потреблять около 100 МВт – как небольшой город.