Названы главные минусы умного дома

О некоторых аспектах умного дома люди часто узнают уже постфактум. То есть когда начинают всем пользоваться. Вот некоторые из таких вещей.

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Разрозненность систем. Дело в том, что разные системы умного дома призваны решать разные задачи. Допустим, Mi Home от Xiaomi упрощает жизнь, а Ajax обеспечивает безопасность. При объединить все эти системы в одну невозможно. Из-за этого в смартфоне придётся всегда держать несколько разных приложений для разных аспектов умного дома. И это не всегда так уж удобно.

Выбор голосового ассистента. Не все устройства умеют взаимодействовать с каждым из доступных помощников. Поэтому нужно обязательно следить, чтобы гаджеты для умного дома были совместимы с конкретным ассистентом.

Умные устройства стоят особняком. Некоторые гаджеты могут теоретически поддерживать интеграцию с экосистемами Apple, Google, Amazon, но эта поддержка может иметь ограничения. В результате вам, скорее всего, придётся выбирать между полноценным использованием одного устройства и его интеграцией в общую систему.

Хабы. Некоторые устройства не могут работать без таких посредников. Поэтому при покупке гаджетов проверяйте, не нужно ли к ним брать дополнительное оборудование.

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Проблемы с умными устройствами одного бренда. У Xiaomi иногда глобальные версии гаджетов и версии для Китая не могут работать вместе.

Качество Интернета. То, насколько комфортно вам будет пользоваться умным домом, будет зависеть от стабильности Интернет-соединения.

Расстояние до серверов. Китайские версии гаджетов многих брендов могут работать с задержками именно из-за большого расстояния до серверов.

Борьба с моральным устареванием. Многие производители делают так, чтобы пользователи обновляли гаджеты или покупали новые модели.