В России представили смартфоны серии Oppo Reno11

Компания Oppo объявила о старте продаж в России серии смартфонов Reno11 по цене от 35 тыс. руб. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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На российском рынке представлены две модели: Oppo Reno11 и Reno11 F. Первый смартфон оснащен тройной камерой: основной с сенсором Sony LYT600 на 50 Мп с оптической стабилизацией, дополненной ультраширокоугольным датчиком Sony IMX355 на 8 Мп и телеобъективом Sony IMX709 с двукратным оптическим зумом с разрешением 32 Мп.

В Reno11 F используется датчик на 64 Мп, камера, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп и макрокамера с разрешением 2 Мп. Среди прочих особенностей данной модели называют защиту по стандарту IP65, оберегающую устройство от дождя, струй воды и пыли.

Общие характеристики смартфонов серии Reno11 включают в себя поддержку записи 4K-видео на основную и фронтальную камеры, восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7050, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и оболочку ColorOS 14 со встроенными ИИ-функциями.

Обе новинки уже поступили в продажу в России: Oppo Reno11 с двукратным оптическим зумом на старте будет предлагаться за 40 тыс. руб., а Reno11 F — за 35 тыс. руб.