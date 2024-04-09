Умер советский космонавт и герой СССР Владимир Аксенов

Советский летчик-космонавт и герой Советского Союза Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Telegram-канал государственной корпорации «Роскосмос».

Причина смерти Аксенова не называется. Глава корпорации Юрий Борисов выразил соболезнования близким космонавта.

«На 90-м году жизни ушёл от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в «Роскосмосе» напомнили о том, что именно Аксенов осуществил первый испытательный полет космического корабля «Союз Т-2».

«Добрая память об Аксенове Владимире Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений покорителей космоса», — добавили в компании.

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