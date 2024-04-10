NASA сняло неизвестную науке полосу в космосе. Но это оказалось не НЛО
Пресс-служба NASA сообщила о результатах исследований снимков, полученных с орбитального аппарата, следящего за Луной, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Речь идёт о недавно нашумевшем снимке некой полосы, «причудливого объекта», буквально промчавшегося над лунной поверхностью. Этот объект приняли за НЛО.
Особенностью, из-за которой сложилось такое впечатление, было движение объекта «по почти параллельным орбитам». Но учёные всё же скептически отнеслись к предположениям об НЛО и начали расчёты, приведшие их решению, что на снимке LRO не НЛО, а объект, созданный людьми, — лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) Корейского аэрокосмического исследовательского института (KARI), известный также как Danuri.
Исследователи из Центра космических полётов имени Годдарда NASA точно рассчитали время, чтобы «направить LRO в нужное место в нужное время, чтобы поймать проблеск Danuri». Именно их расчёты, которые уже назвали «инженерным достижением», позволили понять, что корейский Danuri стал похож на снимке на полосу без двух солнечных батарей и антенны, потому что «время экспозиции камеры LRO было очень коротким», чтобы снять космический аппарат полноценно.