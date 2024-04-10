NASA сняло неизвестную науке полосу в космосе

Пресс-служба NASA сообщила о результатах исследований снимков, полученных с орбитального аппарата, следящего за Луной, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Речь идёт о недавно нашумевшем снимке некой полосы, «причудливого объекта», буквально промчавшегося над лунной поверхностью. Этот объект приняли за НЛО.

© KARI

Особенностью, из-за которой сложилось такое впечатление, было движение объекта «по почти параллельным орбитам». Но учёные всё же скептически отнеслись к предположениям об НЛО и начали расчёты, приведшие их решению, что на снимке LRO не НЛО, а объект, созданный людьми, — лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) Корейского аэрокосмического исследовательского института (KARI), известный также как Danuri.

© NASA

Исследователи из Центра космических полётов имени Годдарда NASA точно рассчитали время, чтобы «направить LRO в нужное место в нужное время, чтобы поймать проблеск Danuri». Именно их расчёты, которые уже назвали «инженерным достижением», позволили понять, что корейский Danuri стал похож на снимке на полосу без двух солнечных батарей и антенны, потому что «время экспозиции камеры LRO было очень коротким», чтобы снять космический аппарат полноценно.