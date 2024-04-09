Эксперт назвал две причины, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Зарядка телефона в ночное время, особенно при использовании кабеля стороннего производителя, несёт ряд опасностей. Об этом рассказал эксперт Винсент Лачетта-младший.

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По его словам, непрерывная зарядка после того, как аккумулятор достигнет максимальной ёмкости, может привести к перегреву. В крайних случаях это может создать угрозу безопасности, например, привести к пожару или взрыву. Обычно это происходит в результате производственного брака, некачественного оборудования или физического повреждения.

Также ночная зарядка может сказаться на производительности устройства. Когда смартфон длительное время остаётся подключённым к источнику питания, происходит его перезаряд. Это вызывает нагрузку на элементы батареи и потенциально приводит к их деградации с течением времени.

Перезарядка телефона в течение ночи может привести к долгосрочному повреждению аккумулятора, сокращая его общий срок службы и производительность.

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