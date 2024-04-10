Motorola представила смартфон Moto G04s с водоотталкивающим корпусом

Motorola неожиданно анонсировала в Германии смартфон Moto G04s. По дизайну и техническим характеристикам новинка очень напоминает Moto G04, дебютировавший в начале текущего года. Отличия заключаются в основной камере с большим разрешением и поддержкой более мощной зарядки.

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Особенности

Moto G04s обладают 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612×720 пикселей (269 ppi) с частотой обновления 90 Гц, и соотношением сторон 20:9. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. За производительность гаджета отвечает чипсет Unisoc T606 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Оперативная память расширяется до 8 ГБ за счёт swap.

Moto G04s имеет основную камеру на 50 Мп со светодиодной вспышкой и поддержкой искусственного интеллекта, селфи-камеру на 5 Мп, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Смартфон работает под управлением MyUX на базе Android 14.

Также стоит отметить поддержку 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и USB Type-C. В листинге утверждается, что поддержка NFC варьируется в зависимости от рынка. Moto G04s имеет аудио-разъем 3,5 мм и, как говорит производитель, водоотталкивающий дизайн. Размеры девайса составляют 163,49×74,53×7,99 мм при весе 178,8 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Moto G04s доступен для предварительного заказа на сайте Amazon Germany. Продажи стартуют с 30 апреля. Смартфон представлен в цветах Concord Black, Satin Blue, Sea Green и Sunrise Orange. Стоимость гаджета в конфигурации 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ составляет 119 евро.