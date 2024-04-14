Как создать резервную копию смартфона на внешнем носителе: инструкция

Облачные хранилища хорошо подходят для резервного копирования данных смартфона, но они не всегда бывают доступны. Есть и более надежный способ хранения информации — на внешнем носителе. Портал howtogeek.com рассказал, как синхронизировать данные между смартфоном и внешним диском или флэшкой.

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Что понадобится для создания резервной копии

Прежде всего, вам понадобится внешний накопитель и способ подключить его к смартфону. Если вы пользуетесь USB-C флэшкой или внешним SSD с двойным кабелем USB-C, то больше ничего не потребуется. Нужно просто подключить накопитель к смартфону. При отсутствии USB-C накопителя вам понадобится USB-хаб или док-станция с соответствующими портами.

Какие данные можно сохранить

Данный метод резервного копирования позволяет сохранить любые файлы, доступные для просмотра во внутренней памяти смартфона через стандартный файловый менеджер. Фотографии, скриншоты, содержимое папки загрузок, документы, книги, музыкальные треки и так далее.

Книга контактов не сохранится автоматически, но вы можете экспортировать ее в формат VCF и скопировать файл на внешний диск. История сообщений и звонков сохраняется похожим образом — сначала вам придется создать резервный файл при помощи стороннего приложения.

Как создать резервную копию

Подключите внешний накопитель к смартфону.

Загрузите приложение FolderSync.

Запустите FolderSync.

Нажмите Create Folder Pair.

Выберите желаемый тип синхронизации.

Two-Way Sync синхронизирует все изменения между памятью смартфона и содержимым внешнего накопителя. To Left Folder или To Right Folder переносит изменения из одной папки в другую.