Ученые назвали самые вредные для здоровья графики работы

Ученые из США пришли к выводу, что пятидневная рабочая неделя со стандартным графиком - самый безопасный для здоровья вариант, а наиболее опасны плавающие графики, особенно после перехода на такой график после стандартного. Об этом рассказал CNN.

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Автор исследования, профессор Нью-Йоркского университета Вэнь-Юи Хан специализируется на политике социального обеспечения с упором на детей и семьи.

Для оценки проблем с рабочим графиком Хан использовала данные более чем 7300 человек. Все они - американцы, рожденные между 1957 и 1964 годами, на момент начала сбора информации им было от 14 до 22 лет.

За стандартный график работы в ее исследовании взят график с началом в шесть утра или позже и окончанием до 18:00.

Вечерний график работы означает начало в 14:00 или позже и работу до полуночи, а ночные графики - это смены, которые начинаются в девять вечера или позже и заканчиваются к восьми утра. Также в исследовании учли плавающий график и ненормированный рабочий день.

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Примерно три четверти всех графиков, рассмотренных учеными, не строго соответствовали стабильной работе в дневное время на протяжении всей карьеры.

«Это имеет последствия. Люди с графиком работы, включающим любую степень нестабильности, с большей вероятностью спали меньше часов в день, имели более низкое качество сна, более низкие физические и умственные функции, а также более высокую вероятность проблем со здоровьем и депрессивных симптомов в возрасте 50 лет», - заявила Хан.

По оценке профессора, работа сначала в ранние стандартные часы, а затем переход к нестабильному графику в возрасте от 22 до 49 лет в значительной степени обуславливают самые серьезные проблемы со здоровьем. Эта закономерность также была связана с болезнями и депрессивными симптомами в возрасте 50 лет.

Нестандартный график может лишить работник здорового сна, регулярного питания и времени на близких людей - а все это необходимо для поддержания здоровья, подчеркивают ученые.

Автор исследований в области здравоохранения Сяоси Яо отметила, что в последние годы люди с более высоким социально-экономическим статусом могут пользоваться возможностью работать где угодно и когда угодно, тогда как у людей в уязвимом социальном положении просто может не быть выбора.