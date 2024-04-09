Dyson разработал приложение, превращающее уборку пылесосом в игру

Dyson представил мобильное приложение CleanTrace, которое позволяет превратить уборку пылесосом в игру. Об этом сообщает Mirror.

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Программа работает на основе дополненной реальности (AR) и закрашивает фиолетовым цветом участки поверхности, которые пользователь уже пропылесосил. Для правильной работы телефон нужно прикрепить к корпусу пылесоса таким образом, чтобы камера была направлена на пол. В Dyson считают, что их разработка не только делает процесс уборки интереснее, но и ускоряет ее, поскольку человеку не придется дважды проходиться по одним и тем же местам.

Вместе с тем у приложения есть ряд ограничений. CleanTrace запускается только на смартфонах со встроенными датчиками LiDAR — они есть в основном у флагманских моделей телефонов. Также для для работы программы придется докупать специальный держатель. Кроме того, пока CleanTrace работает лишь с пылесосом Gen5detect, который в России можно купить по цене от 90 тысяч рублей. Полноценный релиз AR-программы состоится в июне 2024 года.