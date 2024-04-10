Названы самые распространенные способы взлома российских компаний

Самым популярным способом взлома компаний по итогу 2023 года оказалаcь эксплуатация уязвимостей в публично доступных приложениях вроде почтовых сервисов, сервисов удаленного доступа рабочим пространством и не только – на него пришлось 42% случаев от всех известных. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Lab) со статистикой по России и остальному миру.

На втором месте с долей 29% оказался способ взлома с использованием учетных данных пользователей, скомпрометированных в том числе в результате атак методом перебора паролей. Топ-3 замкнули компрометации через подрядные организации, на которые пришлись 7% от всех инцидентов.

«Кибератаки через подрядчиков позволяют злоумышленникам через одну взломанную организацию получить доступ иногда к десяткам жертв. Для обнаружения подобных инцидентов требуется больше времени, так как для пострадавшей организации действия атакующих часто выглядят очень похожими на легитимные действия сотрудников подрядной организации», – гласит отчет «Лаборатории Касперского».

Основной угрозой для организаций любых отраслей остаются шифровальщики. В 2023 году с ними был связан каждый третий инцидент (33%). Чаще всего это были атаки группировок Lockbit (28% случаев от общего количества атак шифровальщиков), BlackCat (13%), Phobos (9%) и Zeppelin (9%).