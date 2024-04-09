Ученые обнаружили неизвестные виды рыб вблизи берегов Чили
Международная команда ученых достигла значительного успеха в изучении до сих пор неизведанных глубин Тихого океана у берегов Чили. Используя исследовательское судно Falkor (too) Океанографического института Шмидта, группа отправила роботизированный подводный аппарат на глубину более 1524 метров для тщательного исследования морского дна, сообщает Центральная Служба Новостей.
Их усилия увенчались открытием более сотни видов, которые, по мнению исследователей, представляют собой новые виды для науки. Среди обнаруженных существ были уникальные, напоминающие живые созвездия, малиновые ракообразные с длинными, тонкими, шипастыми ногами, а также многие существа, способные к биолюминесценции.
Особое внимание привлекла разновидность морской жабы - глубоководная рыба-удильщик, выделяющаяся своим мрачным выражением лица и светящейся приманкой. Этот вид отличается тем, что способен передвигаться по морскому дну с помощью модифицированных плавников, что является первым подобным наблюдением в этой части Тихого океана. Экспедиция выявила значительные пробелы в нашем понимании морской биологии и подчеркнула необходимость дальнейших исследований морских глубин.
Хавьер Селланес, морской биолог из Северного католического университета в Чили и главный научный сотрудник экспедиции, подчеркнул, что это исследование подтверждает наличие множества новых видов даже в самых удаленных и малоизученных регионах мирового океана. этих видов не только расширяет границы научных знаний о морском биоразнообразии, но также поднимает важные вопросы о сохранении этих уязвимых экосистем перед лицом угроз, связанных с деятельностью человека, в том числе коммерческим рыболовством и добычей полезных ископаемых.