Ученые обнаружили неизвестные виды рыб вблизи берегов Чили

Международная команда ученых достигла значительного успеха в изучении до сих пор неизведанных глубин Тихого океана у берегов Чили. Используя исследовательское судно Falkor (too) Океанографического института Шмидта, группа отправила роботизированный подводный аппарат на глубину более 1524 метров для тщательного исследования морского дна, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Их усилия увенчались открытием более сотни видов, которые, по мнению исследователей, представляют собой новые виды для науки. Среди обнаруженных существ были уникальные, напоминающие живые созвездия, малиновые ракообразные с длинными, тонкими, шипастыми ногами, а также многие существа, способные к биолюминесценции.

Особое внимание привлекла разновидность морской жабы - глубоководная рыба-удильщик, выделяющаяся своим мрачным выражением лица и светящейся приманкой. Этот вид отличается тем, что способен передвигаться по морскому дну с помощью модифицированных плавников, что является первым подобным наблюдением в этой части Тихого океана. Экспедиция выявила значительные пробелы в нашем понимании морской биологии и подчеркнула необходимость дальнейших исследований морских глубин.

Хавьер Селланес, морской биолог из Северного католического университета в Чили и главный научный сотрудник экспедиции, подчеркнул, что это исследование подтверждает наличие множества новых видов даже в самых удаленных и малоизученных регионах мирового океана. этих видов не только расширяет границы научных знаний о морском биоразнообразии, но также поднимает важные вопросы о сохранении этих уязвимых экосистем перед лицом угроз, связанных с деятельностью человека, в том числе коммерческим рыболовством и добычей полезных ископаемых.