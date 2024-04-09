Названы плюсы и минусы бюджетного смартфона Huawei nova 12i

Эксперт YouTube-канала MobileReviewcom рассказал об особенностях нового Huawei nova 12i. Стоит ли он всё-таки покупки?

В комплекте с Huawei nova 12i вы получите скрепку для открытия лотка, чехол, зарядку на 40 Вт, кабель. Версия с внутренней памятью 128 ГБ стоит примерно 20 тысяч рублей, с 256 ГБ — около 22 тысяч рублей. При этом расширить память нельзя.

Работает новинка на процессоре Snapdragon 680. Оперативной памяти у смартфона — 8 ГБ. Экран имеет диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, частоту обновления — 90 Гц.

Ёмкость аккумулятора у Huawei nova 12i равняется 5000 мА*ч. Основная камера у смартфона на 108 МП, есть также двухмерная макрокамера. Видео записывать устройство может максимум в 1080p.

До 100% заряжается смартфон от «родного» аккумулятора примерно за час. Возможности записи разговоров у Huawei nova 12i нет, а версия Bluetooth — только 5.0, GPS у него работает средне, скорость Wi-Fi низкая.

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

© MobileReviewcom

Камера снимает фото и видео очень средне. Днём фотографии выходят нормальные, а вечером появляются на них шумы. То же самое касается видео, где ещё возникают проблемы с балансом белого. Записывать его вы сможете максимум в 1080p 30 к/с.

Результаты тестирования смартфона вы можете увидеть выше, как и примеры фото.

Вывод

Вообще, наиболее адекватная цена для Huawei nova 12i — около 15 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей могли бы поставить лучше дисплей (AMOLED вместо IPS), частоту обновления (120 Гц вместо 90 Гц), более новую версию Buetooth, стереодинамики. Также у этой модели довольно много конкурентов с лучшими характеристиками.