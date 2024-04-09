Представлен смартфон Nubia Calf за $110

На мероприятии в Китае Nubia представила бюджетный смартфон под названием Nubia Calf. В оригинале имя смартфона пишется иероглифами и читается как Nubia Xiaoniu, что означает «телёнок Nubia». Внешний вид Nubia Calf является копией флагманского Nubia Focus, который был анонсирован в феврале этого года.

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Особенности

Главной особенностью Nubia Calf является стеклянная задняя панель с огромным блоком камеры в стиле фотофлагманов. Смартфон оснащён 6,56-дюймоыйм дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность гаджета отвечает 6-нм процессор UniSoC T760 в тандеме с 6/8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

На тыльной стороне установлена двойная основная камера:

главный датчик Samsung HM6 на 108 Мп, 1/1,67", f/1,75;

дополнительный сенсор на 2 Мп, f/2,4.

Спереди имеется селфи-камера на 5 Мп. Поддерживается улучшение снимков на основе AI.

© MobiDevices

Кроме того, смартфон обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, и универсальным интеллектуальным алгоритмом энергосбережения с использованием искусственного интеллекта. Также стоит отметить голосовой помощник, основанный на большой модели искусственного интеллекта, поддерживающий интеллектуальный перевод, диалог в чате, вопросы и ответы на знания, творческое письмо и другие взаимодействия. Размеры: 163,6×74,9×8,6 мм, вес – 207,5 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Nubia Calf стартуют с 9 апреля. Гаджет доступен в двух цветах: чёрном и зелёном. Цена: