Представлен смартфон Nubia Calf за $110

Представлен Nubia Calf – смартфон за $110 со 108 Мп камерой
На мероприятии в Китае Nubia представила бюджетный смартфон под названием Nubia Calf. В оригинале имя смартфона пишется иероглифами и читается как Nubia Xiaoniu, что означает «телёнок Nubia». Внешний вид Nubia Calf является копией флагманского Nubia Focus, который был анонсирован в феврале этого года.
Особенности
Главной особенностью Nubia Calf является стеклянная задняя панель с огромным блоком камеры в стиле фотофлагманов. Смартфон оснащён 6,56-дюймоыйм дисплеем с разрешением 1612×720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За производительность гаджета отвечает 6-нм процессор UniSoC T760 в тандеме с 6/8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.
На тыльной стороне установлена двойная основная камера:
- главный датчик Samsung HM6 на 108 Мп, 1/1,67", f/1,75;
- дополнительный сенсор на 2 Мп, f/2,4.
Спереди имеется селфи-камера на 5 Мп. Поддерживается улучшение снимков на основе AI.
Кроме того, смартфон обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, и универсальным интеллектуальным алгоритмом энергосбережения с использованием искусственного интеллекта. Также стоит отметить голосовой помощник, основанный на большой модели искусственного интеллекта, поддерживающий интеллектуальный перевод, диалог в чате, вопросы и ответы на знания, творческое письмо и другие взаимодействия. Размеры: 163,6×74,9×8,6 мм, вес – 207,5 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Продажи Nubia Calf стартуют с 9 апреля. Гаджет доступен в двух цветах: чёрном и зелёном. Цена:
- 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 799 юаней ($110);
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 999 юаней ($138);
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1199 юаней ($165).
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