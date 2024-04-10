Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили

Опять отмена старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный и перенос пуска не менее чем на сутки. И снова вмешалась автоматика.

В среду, 10 апреля, государственная комиссия вновь разрешила заправку и пуск первой ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

Старт планировался в 12:00:00 по московскому времени. Но, как и накануне, он не состоялся.

"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах. И, предварительно, старт назначен на резервную дату, на завтра", - пояснил во вторник ситуацию генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

В чем причина сегодняшней отмены? Ждем разъяснений.