Кладоискатель нашел старинные монеты стоимостью 2,6 млн рублей

Старинные монеты стоимостью 2,6 млн рублей нашел кладоискатель из Британии
Начинающий «охотник за сокровищами» из Великобритании обнаружил клад серебряных монет стоимостью 23 тысячи фунтов стерлингов (2,6 млн рублей). Ценную находку он сделал с помощью металлодетектора, который ранее выиграл в лотерею.
Микки Ричардсон обследовал поле на территории графства Дорсет. На тот момент он пользовался металлодетектором всего три месяца.
Кладоискатель уже хотел заканчивать прогулку, когда услышал сильный сигнал и заметил шиллинг Карла I. Он снова проверил местность и заметил еще один сигнал, затем еще.
В общей сложности, Ричардсону удалось извлечь из земли 234 монеты. Раскопки заняли все выходные.
Эксперты предположили, что монеты спрятал местный фермер в 1644 году, когда в Англии бушевала гражданская война. Поскольку владелец так и не вернулся за своими сбережениями, можно предположить, что он был убит.
Одной из самых ранних монет оказался шестипенсовик с профилем Елизаветы I. Также ученые идентифицировали монеты времен Эдуарда VI, Якова I и Карла I. По словам историков, они были отчеканены в «самое нестабильное время» в истории страны, сообщает The Daily Mail.
Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел рекордный золотой самородок. Его стоимость оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).