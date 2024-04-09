Кладоискатель нашел старинные монеты стоимостью 2,6 млн рублей

Начинающий «охотник за сокровищами» из Великобритании обнаружил клад серебряных монет стоимостью 23 тысячи фунтов стерлингов (2,6 млн рублей). Ценную находку он сделал с помощью металлодетектора, который ранее выиграл в лотерею.

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Микки Ричардсон обследовал поле на территории графства Дорсет. На тот момент он пользовался металлодетектором всего три месяца.

Кладоискатель уже хотел заканчивать прогулку, когда услышал сильный сигнал и заметил шиллинг Карла I. Он снова проверил местность и заметил еще один сигнал, затем еще.

В общей сложности, Ричардсону удалось извлечь из земли 234 монеты. Раскопки заняли все выходные.

Эксперты предположили, что монеты спрятал местный фермер в 1644 году, когда в Англии бушевала гражданская война. Поскольку владелец так и не вернулся за своими сбережениями, можно предположить, что он был убит.

Одной из самых ранних монет оказался шестипенсовик с профилем Елизаветы I. Также ученые идентифицировали монеты времен Эдуарда VI, Якова I и Карла I. По словам историков, они были отчеканены в «самое нестабильное время» в истории страны, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел рекордный золотой самородок. Его стоимость оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).