Лучшие бесплатные фоторедакторы для Android и iOS

Ищите мобильное приложение для фоторетуши? Не проблема: на Android и iOS можно найти много достойных вариантов. Портал makeuseof.com поделился списком лучших бесплатных фоторедакторов.

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Photoshop Express

Простое, но мощное приложение для ретуши фотографий на скорую руку. Photoshop Express пригодится, если вы часто делаете снимки на ходу. Редактор предлагает инструмент наложения слоев, фильтров, текстa и вспышек света, а также настройку выдержки, насыщенности цветов и других параметров. Правда, для того, чтобы извлечь из приложения максимум пользы, необходим аккаунт Adobe и премиум-подписка.

Snapseed

Преимущество Snapseed заключается в простоте приложения. Это бесплатный, лаконичный фоторедактор, который справляется со своими задачами без миллиона различных функций. Он подойдет как профессиональным фотографам, так и любителям. Snapseed может менять резкость изображений, накладывать фильтры, настраивать контраст и яркость фото.

PhotoDirector

Пожалуй, самый близкий аналог полноценного фоторедактора для смартфонов. PhotoDirector отличается дружелюбием к пользователям любых категорий и низким порогом вхождения: пользоваться базовыми инструментами приложения совсем несложно. Новички без проблем разберутся, как обрезать фото, менять яркость и контраст, а опытные пользователи также смогут анимировать объекты и ретушировать специфические области картинки.

Apple Photos

Стандартный фоторедактор iPhone отлично подойдет для базовой ретуши. Обрезание картинок, поворот и переворот, выпрямление, настройка перспективы, эффекты. Помимо этого, Apple Photos позволяет редактировать фотографии пачками, что довольно удобно.

Picsart

Picsart станет хорошим помощником как для начинающих пользователей, так и для опытных фотографов. Приложение доступно на Android и iOS; бесплатной версии хватит для большинства нужд. Отдельно стоит упомянуть функцию Photo and Artwork Remix — она позволяет создавать «ремиксы» картинок, созданных другими пользователями Picsart.

Google Photos

Наконец, редактор Google Photos по умолчанию предустановлен на большинство устройств, работающих на базовой версии Android. Приложение изначально предназначено для создания резервных копий фото, но это не значит, что оно не справится с ретушью. Инструменты Google Photos вполне подойдут для базового редактирования: от коррекции освещения до наложения простых фильтров.