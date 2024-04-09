Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен за минуту до старта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.

Соответствующая команда прозвучала на космодроме. Пуск отложен по меньшей мере на сутки. Причины подобного решения не уточняются.

Напомним, что пуск был намечен на 12:00 мск 9 апреля. Он должен был стать первым стартом для «Ангары-А5» с площадки 1А Восточного — ранее ракеты этого семейства запускали лишь с космодрома Плесецк в Архангельской области. Инфраструктуру для «Ангары» там строили с 2018 года, а в 2023 году эксперты провели успешные испытания с использованием электрозаправочного макета.

Целью текущего запуска была проверка наземной инфраструктуры, а также отработка самого носителя и нового разгонного блока «Орион».