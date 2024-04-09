Мумии крыс помогут ученым раскрыть тайну «черной смерти»

Мумифицированные крысы помогут ученым раскрыть тайну Черной смерти – пандемии чумы, разразившейся в XIV веке. Тела двух грызунов были найдены при обследовании остатков старинного судна в Эстонии.

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Корабль был раскопан под одной из улиц Таллинна. Его возраст оценили в 700 лет. Исследователи определили, что он принадлежал Ганзейскому союзу – политическому и экономическому объединению торговых городов Северной и Западной Европы.

Две крысы, жившие на корабле, в 1373 году упали в бочку со смолой. Этот материал позволил их останкам прекрасно сохраниться. По словам ученых, это уникальный пример органического материала XIV столетия, уцелевшего до наших дней.

Эксперты намерены провести ряд тестов, проанализировать образцы шерсти и содержимое желудка крыс. Они планируют установить, чем питались крысы – с большой долей вероятности, то же ели и моряки. Ученые также надеются выявить следы возбудителя чумы и установить, какой именно вариант вызвал смертоносную пандемию, сообщает The Times.

Исследование 2019 года помогло установить, откуда в Европу в Средние века пришла чума. Ее источник находился в Поволжье.