Стало известно, сколько времени в день россияне проводят в интернете

Издание Hi-Tech Mail.ru провело исследование, которым поделилось с газетой «Известия». Выяснилось, что около 40% жителей России не могут представить свой день без чтения новостей. В опросе приняли участие 21,7 тыс. человек.

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Опрос показал, что около 39% респондентов проводят в интернете от трёх до пяти часов в день. Еще 31% опрошенных сообщил, что сидит в интернете от пяти до 10 часов в день. При этом мужчины в среднем тратят больше времени, чем женщины, — 41% против 36%.

Кроме того, 17% жителей страны заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день. Менее двух часов в интернете проводят лишь 13% среди опрошенных.

Что касается целей входа в интернет, около трети россиян используют его для работы (34%) и чтения новостей (27%). 18% пользователей Сети тратят больше всего времени на просмотр контенте в соцсетях, 9% — на игры, 8% — на общение.