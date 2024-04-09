Дизайн «Яндекс Музыки» подвергся серьезным изменениям

Ключевой рекомендательный продукт "Яндекс Музыки" – "Моя волна" теперь для каждого пользователя выглядит персонально.

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Как рассказали в пресс-службе отечественного IT-гиганта, новый дизайн стримингового сервиса формируется с помощью генеративных технологий на основе музыкальных предпочтений слушателя. Это стало следующим шагом в персонализации платформы вслед за переходом на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей.

Новый дизайн визуально отражает музыкальные предпочтения слушателя и динамично меняется вместе с ними, создавая индивидуальный аудиовизуальный опыт.

Разному настроению треков, по задумке разработчиков, должны соответствовать разные оттенки специально разработанной палитры. Алгоритмы анализируют настроение треков и присваивают им соответствующий оттенок. В новом дизайне объединяются цвет пользователя, который генерируется на основе анализа треков его "Коллекции", и цвет прослушиваемого трека.

Новый образ динамичен — анимация подстраивается под ритм треков и реагирует на лайки - после нажатия на сердечко появляется импульс. Лайк можно поставить не только в плеере, но и с помощью двойного нажатия на экран.

Обновление дизайна, по заверению российского поисковика, еще один шаг в сторону большей персонализации сервиса.

Ранее IT-корпорация представила новую технологию для рекомендации мест в Картах, а также открыла на бесплатной основе доступ к своей нейронной сети для создания изображений для использования компаниями.