WSJ: терминалы Starlink начали продавать в российском интернет-магазине

Терминалы Starlink появились в продаже в российском интернет-магазине. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), техника поступает к российским военным в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Глобальную спутниковую систему Starlink разворачивает компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску. Она обеспечивает быстрый доступ в интернет, в том числе в полевых условиях. Москва официально не подтверждала использование системы Вооруженными силами РФ. Маск заявлял, что в Россию терминалы не поставляются, а спутники не работают на территории страны. Кроме того, SpaceX может отключать устройства по своему усмотрению.

По информации WSJ, существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink, которая «питает» сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. В результате тысячи устройств попали в руки «некоторых противников США». Сами терминалы подключаются к спутникам с помощью функции роуминга после того, как дилеры регистрируют оборудование в странах, где система разрешена.

В России через три года может появиться свой Starlink

Московский продавец терминалов заявил журналистам, что большинство заказов поступает из новых регионов России. Кроме того, устройства приобретают волонтеры, которые занимаются доставкой оборудования российским военным. Издание отмечает, что в последние месяцы количество посредников, продающих терминалы в России, увеличилось, а появление оборудования у российских военных ослабило позиции Вооруженных сил Украины.