«Яндекс» открыл доступ к нейросети YandexART

YandexART стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud.

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С помощью нейросети компании смогут создавать изображения для рекламы и социальных сетей, дизайн-макеты и иллюстрации для социальных сетей и книг. Также ее можно использовать через API, чтобы встроить генерацию картинок в сервисы и веб-приложения. Нейросеть доступна для тестирования бесплатно.

В режиме закрытого превью нейросеть уже попробовали несколько компаний. Например, крупная торговая сеть тестирует ее для создания уникального дизайна подарочных карт. Клиенты сети смогут ввести текстовый запрос и самостоятельно выбрать собственное оформление для карты.

Алгоритмы применяются и в продуктах "Яндекса". Нейросеть используется как базовая технология в приложении "Шедеврум", доступна в "Браузере" и "Маркете". Клиенты "Бизнеса" могут генерировать уникальные рекламные объявления, а в "Директе" могут выбрать иллюстрации из широкого набора нейрокартинок.

Специалисты компании постоянно дообучают нейросеть российского поисковика для улучшения качества генерации. Они смотрят несколько изображений, например, чайников и отмечают наиболее удачные и соответствующие запросу. Это помогает лучше различать объекты и ускорять работу с нейросетью, что особенно важно для бизнес-сценариев.

YandexART доступна в составе нового сервиса облачной платформы Yandex Foundation Models. Сервис объединяет несколько моделей машинного обучения, в том числе YandexGPT для генерации текстов и эмбеддинги для задач семантического поиска. Компании смогут использовать все нейросети через единый интерфейс, а задачи по поддержке инфраструктуры команда облачного провайдера берет на себя.

Таким образом, можно решать бизнес-задачи, используя несколько генеративных моделей сразу.