Маск: ИИ может превзойти человеческий разум уже в 2025 году

Американский предприниматель Илон Маск сделал прогноз о быстром развитии искусственного интеллекта.

Он заявил, что система, которая превзойдет возможности человеческого мозга, может появиться уже в 2025-2026 годах.

«Искусственный интеллект, более умный, чем самый умный человек, появится, вероятно, в следующем году», – отметил эксперт.

В ближайшие пять лет системы искусственного интеллекта могут превзойти возможности всех людей, вместе взятых, считает Маск. Однако для развития ИИ есть и серьезные препятствия – например, нехватка чипов, сообщает The Financial Times.

Ранее Илон Маск предсказал, сколько еще может просуществовать человечество. По его версии, если люди не освоят новые планеты и звездные системы, цивилизация может потерпеть крах всего через несколько сотен лет.