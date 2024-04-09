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В Telegram появится подтверждение личности по отпечатку ладони

TON Society (сообщество разработчиков блокчейна Telegram Open Network) совместно с компанией HumanCode внедряют революционную технологию идентификации личности.

В Telegram появится подтверждение личности по отпечатку ладони
© globallookpress.com

Пользователи Telegram смогут подтверждать свою личность с помощью простого сканирования ладони.

В рамках этой инициативы TON Society выделяет 1 млн Toncoin (около $6.5 млн) в качестве вознаграждения для пользователей, желающих принять участие в программе.

Технология HumanCode позволит легко подтвердить статус реального человека с помощью смартфона, без необходимости в специальном оборудовании.

Целью проекта является предоставление надежной цифровой идентификации 500 млн пользователей Telegram в течение следующих пяти лет. Эта технология будет полезна для операций, связанных с подтверждением личности, таких как аирдропы или анализ транзакций.

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