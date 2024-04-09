Появились «живые» фото Google Pixel 8a

Ожидаемый смартфон Google Pixel 8a — это уже не просто рендеры и рекламные постеры.

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Утекшие изображения от TechDroider на платформе X дают представление о предстоящем Google Pixel 8a, демонстрируя обновление дизайна.

Самое большое изменение – задняя панель, которая отказывается от глянцевой отделки Pixel 7a в пользу более современного матового покрытия.

На просочившихся изображениях телефон похож на тот, что был случайно показан в рекламе Google Fi.

Рамки вокруг дисплея также кажутся тоньше по сравнению с предыдущими моделями, что придает телефону в целом более элегантный и современный вид.

Важно отметить, что эти просочившиеся изображения не были подтверждены Google, но они согласуются с предыдущими случайными утечками Pixel 8a в рекламе Google Fi.

По слухам, технические характеристики Pixel 8a включают чипсет Tensor G3, 6.1-дюймовый OLED-дисплей FullHD+ с частотой 120 Гц и систему задней камеры, состоящую из 64-мегапиксельного основного датчика и 13-мегапиксельного сверхширокоугольного датчика, аналогично его предшественнику.

Ожидается, что официальный запуск состоится в ближайшее время, и эти утечки дают довольно хорошее представление о том, что Google приготовил для рынка телефонов Pixel среднего класса.