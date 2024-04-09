Huawei выпустила 75-дюймовый телевизор со встроенной камерой

Huawei представила новую серию смарт-телевизоров S5, доступных в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов.

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Цены на устройства начинаются от $483, что делает 75-дюймовую модель особенно привлекательной – за $800 покупатель получает огромный экран с 4K-разрешением, камерой и операционной системой HarmonyOS.

Основные характеристики Huawei Vision S5: 4K-разрешение, частота обновления 144 Гц, ИИ-камера, процессор Huawei HiSilicon (2 ядра A73 + 2 ядра A53), а также операционная система HarmonyOS 4.2. Вариант памяти один — 3/64 ГБ.

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Есть различные варианты подключения, начиная от Wi-Fi 2.4/5 ГГц и USB 3.0, заканчивая HDMI 2.1 (4K 120 Гц).

Серия Huawei Vision S5 уже доступна для предзаказа в Китае. Ожидается, что поставки начнутся 15 апреля.