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iPhone 16 Plus станет единственной моделью в линейке, у которой урежут аккумулятор

Судя по недавним утечкам, iPhone 16 Plus может неприятно удивить пользователей, так как именно у этой модели ожидается уменьшение емкости аккумулятора по сравнению с предшественником.

В iPhone 16 Plus уменьшат емкость аккумулятора
© Ferra.ru

Согласно информации, опубликованной пользователем OvO Baby Sauce OvO на Weibo, емкость аккумуляторов новых iPhone может быть следующей:

  • iPhone 16: 3561 мАч
  • iPhone 16 Plus: 4006 мАч
  • iPhone 16 Pro: 3355 мАч
  • iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч

Все новые модели, за исключением iPhone 16 Plus, получат незначительное увеличение емкости аккумуляторов (от 2 до 6%) по сравнению с iPhone 15. Однако емкость аккумулятора iPhone 16 Plus по сравнению с iPhone 15 Plus снизится на 8.6%.

Стоит отметить, что утечки могут быть ошибочными. Кроме того, время работы устройства зависит не только от размера аккумулятора, но и от оптимизации программного обеспечения. Возможно, Apple сможет продлить автономность iPhone 16 Plus даже при меньшей емкости.

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