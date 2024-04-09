MediaTek выпустит самый большой мобильный процессор с более 30 млрд транзисторов
Компания MediaTek готовит к выпуску свой следующий флагманский чипсет Dimensity 9400, который может похвастаться революционным размером кристалла.
По последним слухам, новый чип будет иметь самый большой размер среди всех мобильных процессоров.
Благодаря такому дизайну Dimensity 9400 вместит беспрецедентное количество транзисторов — более 30 млрд, что на 32% больше, чем у его предшественника Dimensity 9300.
Что интересно, речь идет о кристалле, размер которого может превышать размеры некоторых дискретных видеокарт для настольных компьютеров.
Это позволит MediaTek интегрировать гораздо больше компонентов, включая мощный графический процессор, увеличенный кэш, и передовой нейронный процессор.
По слухам, Dimensity 9400 станет ощутимо производительнее — обещают 20% прирост производительности и энергоэффективности графики.