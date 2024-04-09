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MediaTek выпустит самый большой мобильный процессор с более 30 млрд транзисторов

Компания MediaTek готовит к выпуску свой следующий флагманский чипсет Dimensity 9400, который может похвастаться революционным размером кристалла.

MediaTek выпустит самый большой мобильный процессор
© Ferra.ru

По последним слухам, новый чип будет иметь самый большой размер среди всех мобильных процессоров.

Благодаря такому дизайну Dimensity 9400 вместит беспрецедентное количество транзисторов — более 30 млрд, что на 32% больше, чем у его предшественника Dimensity 9300.

Что интересно, речь идет о кристалле, размер которого может превышать размеры некоторых дискретных видеокарт для настольных компьютеров.

Это позволит MediaTek интегрировать гораздо больше компонентов, включая мощный графический процессор, увеличенный кэш, и передовой нейронный процессор.

По слухам, Dimensity 9400 станет ощутимо производительнее — обещают 20% прирост производительности и энергоэффективности графики.

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