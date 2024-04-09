Xiaomi показала 12-дюймовый планшет Redmi Pad Pro

Накануне, 7 апреля, Xiaomi опубликовала первые постеры, посвященные планшету Redmi Pad Pro.

© Ferra.ru

Презентация устройства, которое станет конкурентом Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, состоится 10 апреля.

Redmi Pad Pro получит 12.1-дюймовый экран с разрешением 2.5K. Планшет будет доступен в трех цветовых вариантах: белом, сером и зеленом.

На задней панели устройства будут расположены два круглых модуля камеры, а также логотип Redmi.

© Weibo

Планшет будет поддерживать стилус и съемную клавиатуру, что превратит его в мини-ноутбук. Redmi Pad Pro также оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч, что обеспечит ему длительное время автономной работы.

Официальные характеристики процессора пока не разглашаются, но известно, что планшет наберет около 650 000 баллов в AnTuTu.

Вместе с Redmi Pad Pro 10 апреля будет представлен смартфон Redmi Turbo 3. Он получит процессор Snapdragon 8s Gen 3 и уже сейчас набирает более 1.75 млн баллов в AnTuTu.