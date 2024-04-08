Маск назвал сроки отправки людей на Луну с помощью SpaceX

SpaceX доставит людей на Луну в течение пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти лет. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает «РИА Новости».

По его словам, первый Starship приземлится на Марсе, на котором не будет людей, «возможно, в течение пяти лет».

«Думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... первые люди на Марсе, думаю, в течение семи лет или около того, от семи до девяти лет», — сказал Маск.

Он считает, что после этого люди смогут достичь и других планет и систем. По мнению Маска, при таком сценарии у людей будет больше шансов выжить.

Ранее глава SpaceX сообщал, что колонизация Марса потребует по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, которые получится доставить на планету в течение 20 лет. Он намерен реализовывать этот проект на ракете Starship 3 и осуществлять миссии на Марс примерно раз в два года.