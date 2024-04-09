Ученые научились декодировать речь по сигналам мозга

Ученые из Нью-Йоркского университета представили значительный прогресс в области декодирования речи с использованием нейронных архитектур. Их исследование, опубликованное в Nature Machine Intelligence, открывает новые перспективы для людей, потерявших способность говорить из-за нейрологических нарушений.

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Команда под руководством профессоров Яо Ванг и Адина Флинкера, а также докторанта Электротехнического факультета Шэна Чена, разработала усовершенствованный метод декодирования речи из сигналов мозга. Их исследование расширяет возможности применения нейронных протезов речи, предлагая новые надежные решения для тех, кто столкнулся с проблемами речи.

Одной из ключевых инноваций является адаптация нейронных архитектур для учета разнообразных особенностей человеческой речи. Эксперименты проводились с использованием данных, полученных от пациентов, перенесших операцию по поводу эпилепсии, что позволило значительно улучшить точность декодирования.

Уникальность исследования заключается также в том, что оно предоставляет открытую платформу для научных исследований, способствуя прозрачности и сотрудничеству в научном сообществе. Этот шаг является важным вкладом в развитие методов нейронного декодирования и открывает новые горизонты в понимании возможностей человеческого мозга и его речевых способностей.