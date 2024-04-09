Новые наушники Nothing получат желтый цвет

Компания Nothing готовится к запуску нового продукта в конце этого месяца, и благодаря утечке рендеров мы получили представление о ее предстоящих беспроводных наушниках «Ear» и «Ear (a)».

Оставаясь верными своему фирменному стилю, Ear и Ear (a) сохраняют фирменный прозрачный дизайн с квадратным корпусом, характерный для предыдущих продуктов Nothing. Однако есть несколько тонких изменений. На стержне наушников теперь написано «Nothing Ear» или «Nothing Ear (a)», а на зарядном кейсе модели Ear вместо прежней надписи «Ear (case)» просто написано «Nothing».

Самым привлекательным дополнением является яркий желтый цвет для модели Ear (a). Этот оттенок очень похож на популярный игровой портативный компьютер Playdate, что придает правдоподобие предыдущему тизеру Nothing, в котором упоминалось «Play Date» с изображением желтой лягушки. Хотя масштабы этого потенциального партнерства остаются неясными, оно добавляет игривый штрих к новому предложению.

Но настоящая новость заключается в цене. Судя по утечкам, Ear сохранит ценник в 150 евро, как у Ear (2), а Ear (a) будет еще доступнее — 100 евро. Обе модели обладают впечатляющими характеристиками, включая водонепроницаемость по стандарту IP54, активное шумоподавление (ANC) и продолжительное время автономной работы. Ожидается, что Ear обеспечат 33 часа воспроизведения (с учетом чехла) при отключенном ANC, а Ear (a) сможет проработать 38 часов в аналогичных условиях.

Компания Nothing официально представит наушники Ear и Ear (a) 18 апреля. Благодаря прозрачной эстетике, потенциально игривым цветовым решениям и конкурентоспособной цене, Nothing, похоже, готова снова встряхнуть рынок настоящих беспроводных наушников.