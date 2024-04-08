Суточная аудитория Telegram в РФ превысила 60 миллионов человек

Суточная аудитория Telegram в России впервые превысила 60 миллионов человек. Об этом сообщает New Media со ссылкой на данные Mediascope.

Таких показателей Telegram достиг по итогам марта. По сравнению с февралем суточная аудитория мессенджера в России выросла на 1%, достигнув 60,6 миллионов человек, тем самым впервые преодолев порог в 60 миллионов.

Также рост аудитории в РФ в марте был зафиксирован на YouTube. Он составил 0,1%, достигнув 55,3 миллионов человек. При этом во «ВКонтакте» наоборот было отмечено снижение суточной аудитории на 0,1% до 56,1 миллиона человек.

За ними идет «Дзен» с аудиторией в 31,4 миллиона человек (минус 1,6% по итогам марта), TikTok — 30,7 миллионов человек (плюс 1,1%) и «Одноклассники» — 20,4 миллиона человек (плюс 0,6%).