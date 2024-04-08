Создан 3D-принтер, который сам определит параметры материалов

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT), Национального института стандартов и технологий (NIST) США и Национального центра научных исследований Греции создали 3D-принтер, способный автоматически определять параметры неизвестных материалов. Это позволяет использовать устойчивые к утилизации и возобновляемые материалы в производстве, уменьшая экологическое воздействие промышленности.

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При разработке принтера были добавлены новые инструменты, позволяющие измерить силы и поток материала. Полученные данные подаются в математическую функцию, которая автоматически генерирует параметры печати. Это уменьшает необходимость ручной настройки настройки принтера для каждого материала.

Эксперименты с использованием различных материалов, включая биосовместимые, показали, что разработанный метод позволяет автоматически создавать параметры, обеспечивающие успешную печать сложных объектов.

Дальнейшие планы исследователей включают интеграцию этого процесса с программным обеспечением для 3D-печати и улучшение метода с использованием термодинамической модели горячего конца принтера. Этот подход позволит увеличить доступ к устойчивым материалам и сделать процесс производства более экологически чистым и эффективным.