Samsung Galaxy Z Fold 6 получит антибликовое покрытие экранов

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить антибликовое покрытие всех дисплеев. Об этом сообщает издание SamMobile, ссылаясь на инсайдера из Twitter (X) под ником Kro.

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Антибликовое покрытие дебютировало в смартфоне Galaxy S24 Ultra, который вышел в январе 2024 года. Оно является одним из слоев защитного стекла Gorilla Glass Armor. В SamMobile назвали антибликовое покрытие самой недооцененной особенностью Galaxy S24 Ultra. Данная опция делает экран смартфона более читаемым под прямыми солнечными лучами на улице.

Кроме того, Kro сообщил, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен топовым процессором Snapdragon (вероятно, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy), 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной. Еще из отчета инсайдера следует, что следующий флагманский складной смартфон Samsung получит чип UWB, улучшенный радиатор, более высокую частоту дискретизации сенсорного ввода и, возможно, встроенный S Pen.

Анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 состоится в рамках следующей презентации Galaxy Unpacked, которая, по слухам, запланирована на июль 2024 года.