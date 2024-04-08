Названы пять лучших смартфонов для пожилых людей

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какие бюджетные смартфоны сегодня лучше всего подойдут для стариков.

Realme Note 50. Он стоит всего 7,5 тысяч рублей, но имеет 128 ГБ внутренней памяти. Также есть возможность расширения этой памяти при помощи накопителя. В комплекте со смартфоном вы сразу же на экране получите защитную плёнку, в коробке будет лежать чехол.

Tecno POVA Neo 3. Этот смартфон чуть мощнее, чем предыдущий, но и стоит дороже. Ещё один его плюс — большой аккумулятор на 7000 мА*ч. Из-за этого телефон сам по себе довольно большой и тяжёлый.

Xiaomi Redmi 13C. Оснащён он камерой на 50 МП, хорошим процессором, внутренней памятью на 128 ГБ. Есть поддержка двух SIM-карт, карты памяти.

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Infinix Note 30. Самый дорогой и самый крутой смартфон в подборке. У него есть камера на 64 МП, экран с разрешением Full HD, процессор Helio G99 и 256 ГБ внутренней памяти.

Oppo A38. Надёжный и качественный телефон. Он имеет неплохую камеру, приличный аккумулятор. Диагональ экрана у него небольшая: 6,52 МП.