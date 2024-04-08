Убежище микенской цивилизации нашли на самой высокой горе

Совместная группа археологов из Греции, Швейцарии и Германии при проведении изысканий на горе Элланион на греческом острове Эгина раскопала остатки святилища Зевса, которое неоднократно использовалось местными жителями в качестве убежища во время различных кризисов.

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Как сообщает Министерство культуры Греции, гора Элланион является самой высокой на острове Эгина. Сейчас на ней стоит небольшая церковь Вознесения. Научные изыскания здесь стартовали в 2021 году. Раскопки показали, что на месте церкви в древности находилось святилище, посвященное богу Зевсу. Правда, его основные постройки расположены чуть ниже, на северном склоне горы.

Помимо храма археологи раскопали остатки мощной оборонительной стены и жилых домов, которые не было принято строить на вершинах гор. Это навело ученых на мысль о том, что вершина могла использоваться в качестве убежища в периоды угроз и опасности, например, военных конфликтов. Убежище служило людям на протяжении почти четырех тысячелетий.

В рамках нового исследования удалось датировать остатки сооружений, в том числе непосредственно связанных со святилищем Зевса. Так, было раскопано микенское здание размером 4,5 на 3 метра, имевшее только три стены. Роль четвертой стены исполняла скала. Внутри здания было обнаружено около 30 сосудов. Они оказались ровесниками периода краха микенской цивилизации, когда были разрушены ее роскошные дворцы.

Ученые считают, что опасность вынудила жителей Эгины переселиться в горы, некоторые из них выбрали самую высокую гору на острове, которая давно была известна как сакральное место. Кстати, при раскопках была найдена керамика римского периода, что свидетельствует об использовании этой территории в течение длительного периода времени.

Также была найдена микенская керамическая статуэтка, уже переданная в археологический музей Эгины. Ее датирование указывает на религиозное использование вершины горы со времен бронзового века. Сегодня эта территория труднодоступна и практически необитаема.